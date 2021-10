BBC-მ 20 საუკეთესო სერიალი დაასახელა

20. The Thick of It (2005-2012)

აღწერა: სოციალური დაცვის მინისტრი, გამუდმებით შევიწროებულია მე -10 ნომრის პოლიტიკის შემსრულებლის მიერ და დამოკიდებულია მის არცთუ სანდო საჯარო მოსამსახურეთა გუნდზე.

19. Lost (2004-2010)

აღწერა: ავიალაინერი ნომრით 815, წყნარი ოკეანის თავზე გადაფრენისას ერთ-ერთ კუნძულზე ჩამოვარდება. ამ მომენტიდან, სიცოცხლის შენარჩუნება, 48 გადარჩენილი მგზავრისთვის მთავარი მიზანი ხდება.

18. Deadwood (2004-2006)

აღწერა : 1876 წელი. სამხრეთ დაკოტაში მდებარე პატარა მიყრუებული ქალაქი დედვუდი, რომელშიც მთელი ამერიკის დანაშაულებრივი სამყაროა თავმოყრილი. დანაშაული და კორუფცია იმდენად მყარად არის გამჯდარი დედვუდის მაცხოვრებლებში, რომ უკვე ყურადღებასაც აღარავინ აქცევს. ამ მიყრუებულ ქალაქში, ახალი ცხოვრების დაწყების იმედით, ორი ყოფილი შერიფი ჩამოდის – ბილ ჰიკოკი და სეტ ბალოკი.

17. 30 Rock (2006-2013)

აღწერა: შედარებით პოპულარული ტელეშოუს მოსულელო სცენარისტებს, ლიზ ლემონის მეთაურობით, ახალ ბოსს უნიშნავენ. ჯეკ დონაგი კი, შოუში ახალ ვარსკვლავს იწვევს. ეს არის ნახევრად შეშლილი ზანგი კომიკი ტრეისი ჯორდანი. სამუშაო ადგილას სრული ქაოსი იწყება.

16. The Crown (2016-)

აღწერა: სერიალი “გვირგვინი” მიჰყვება დედოფალი ელიზაბეთ მეორის მეფობის პერიოდს.

15. Chernobyl (2019)

აღწერა: 1986 წლის აპრილში ჩერნობილის ატომურ სადგურში საშინელი აფეთქება მოხდება , რასაც მოჰყვება ათასობით ქალისა და მამაკაცის ჯანმრთელობის პრობლემები. ეს პრობლემა დღეს ჩვენთვის ყველასთვის კარგად არის ნაცნობი.

14. Atlanta (2016-)

აღწერა: სერიალის მოვლენების ცენტრში – ორი ახლო ნათესავის გატაცებაა. ისინი ზარმაცი მეოცნებენი არიან. სხვადასხვა ცხოვრებისეული პრინციპები ხელს უშლის მათ ერთი მიზნის მიღწევაში – გახდნენ სახელგანთქმული ჰიპ-ჰოპის სტილის შემსრულებლები. ოცნების ასასრულებლად მათ სხვადასხვა გზა ამოირჩიეს.

13. Twin Peaks: The Return (2017)

აღწერა:ისტორია იწყება ლორა პალმერის სხეულის აღმოჩენით, რომელსაც პოლიეთილენში გახვეულს ტბის პირას პოულობენ. აგენტი კუპერი ჩამოდის ტვინ პიქსში დანაშაულის გამოსაძიებლად.

12. Six Feet Under (2001-2005)

აღწერა : როდესაც სიკვდილი ბიზნესია, რა არის თქვენი სიცოცხლე?

11. BoJack Horseman (2014-2020)

აღწერა: ბოჯეკი – ის ცხენის გარდა, 90-იანების შოუს ყოფილი ვარსკვლავია. ჩვენს დროში ცდილობს ისევ წამოდგეს ფეხზე და იპოვნოს თავის თავი, მაგრამ არ გამოსდის. ბოჯეკი სვამს ბევრ ვისკის, ატარებს ფერად სვიტერებს და უაზროდ ხუმრობს. ირგვლივმყოფები მას ვერ უგებენ, მაგრამ უნდათ დაეხმარონ. მათ შორისაა – გაუპარსავი მეგობარი ტოდი და ყოფილი შეყვარებული პრინცესა კაროლინა.

10. Succession (2018-)

აღწერა : ეს არის დრამა უფუნქციოდ დარჩენილი მედია ოჯახის დინასტიის შესახებ XXI საუკუნეში. როის ოჯახი- ლოგან როი და მისი ოთხი შვილი – აკონტროლებს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მედია და გასართობ კონგლომერატს მსოფლიოში. ფილმი ამ ოჯახის წევრთა ცხოვრების გზას ფეხდაფეხ მიჰყვება, რომელთაც წარმოდგნაც არა აქვთ, რას უმზადებთ მომავალი, მას შემდეგ, რაც მათი ასაკში შესული მამა თმობს პოზიციებს კომპანიაში.

9. The Office (UK) (2001-2003)

აღწერა: სერიალი ასახავს ერთ კომპანიას “დანდერ მიფლინს”, რომელიც აწარმოებს სხვადასხვა ქაღალდის ნაწარმს. ყველა კომპანიაში მომუშავე ადამიანს აქვს თავისებური კომპლექსი ან სასაცილო ჩვევა. ისინი ერთობიან, ჩხუბობენ, უძლებენ ერთმანეთს და ხანდახან მუშაობენ კიდეც.

8. The Americans (2013-2018)

აღწერა: ეს არის ისტორია ვითომ ცოლ-ქმარზე, რომლებიც КГБ-ს აგენტები არიან, ისინი რეიგანის პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ იწყებენ ცხოვრებას ვაშინგტონის გარეუბანში ჩვეულებრივი ამერიკული ოჯახის სახით. დადგმული ცოლ-ქმრული ცხოვრება ფილიპისა და ელიზავეტასი თანდათან ნამდვილს ემსგავსება, მაგრამ დაძაბულობა პიკს აღწევს მაშინ, როცა ახალი მეზობელი სტენი FBI-ის აგენტი აღმოჩნდება

7. The Leftovers (2014-2017)

აღწერა: ისინი დედამიწიდან მოულოდნელად და გაურკვეველ ვითარებაში გაქრნენ… ასობით მილიონი ადამიანი. პატარა ქალაქ მეიპლტონში 100 ადგილობრივი მოსახლეც კი არ დარჩა. ხალხი პანიკაშია და ხელისუფლებისგან სასწრაფო ზომების მიღებას მოითხოვს. ქალაქის პოლიციის შეფი წესრიგის დამყარებას ცდილობს იმ მსოფლიოში, რომელიც ძველებური არასოდეს იქნება.

6. I May Destroy You (2020)

აღწერა : სექსუალური თანხმობის საკითხი თანამედროვე ცხოვრებაში და როგორ ვაკეთებთ განსხვავებას გაცნობისა და ურთიერთობების ახალ ლანდშაფტში განთავისუფლებასა და ექსპლუატაციას შორის.

5. Game of Thrones (2011-2019)

აღწერა : ჯ. რ. რ. მარტინის ფენტეზი საგის „ყინულისა და ცეცხლის სიმღერის“ ადაპტაცია – სატახტო გვარების სისხლიანი ბრძოლა ვესტეროსისა და მისი რკინის ტახტის მოსაპოვებლად. სანამ დიდებული გვარები სატახტო თამაშებში არიან ჩართულნი, ჩრდილოეთით, ყინულის კედლის მიღმა მაგიური არმია იღვიძებს და ყველაფერს განადგურებით ემუქრება.

4. Fleabag (2016-2019)

აღწერა : გონებამახვილი, სექსუალურად დაუკმაყოფილებელი, სიძულვილით აღსავსე ქალი ცდილობს დაანგრიოს თანამედროვე ლონდონის ყოველდღიურობის ბარიკადები.

3. Breaking Bad (2008-2013)

აღწერა: უოლტერ უაიტი ქიმიის მასწავლებელია სკოლაში, რომელსაც ფილტვის სიმსივნე აღმოაჩნდა. იმ მიზნით რომ სიკვდილის შემდეგ ოჯახს კარგი ფინანსურ მდგომარეობა დაუტოვოს, იგი ცვლის საკუთარ ცხოვრებას – იწყებს მეტამფეტამინის წარმოებას და გაყიდვას, რაშიც მისი ყოფილი მოწაფე ჯესი პინკმენი ეხმარება.

2. Mad Men (2007-2015)

აღწერა: აშშ, მეოცე საუკუნის 60-იანი წლები. სიუჟეტის ცენტრშია სარეკლამო სააგენტო “სტერლინგ-კუპერის” მუშაობა, რომელიც პრესტიჟულ მედისონ-სკვერზე მდებარეობს. სააგენტოს კრეატიული დირექტორი მისტერ დონ დრეიპერი კარიერის მწვერვალზე იმყოფება, მეტოქეობას უწევს კონკურენტებს და ცდილობს კომპანიაში თავისი მდგომარეობა შეინარჩუნოს. დონის და მისი კოლეგების სამსახურეობრივი და ოჯახური პერიპეტიები, იმდროინდელი ამერიკის გლობალური მოვლენების ფონზე მიმდინარეობს.

1. The Wire (2002-2008)

აღწერა: სერიალი ბალტიმორის შიდა-საქალაქო ნარკო სქემას ასახავს. ის იწყება საშუალო დონის ნარკო დილერით დი’ანჯელო ბარკდეილის ცხოვრებით. მოსამართლე დეტთან საუბრის შემდეგ ჯეიმს მაკნათლის დანიშნავენ მკვლელობისა და ნარკოტიკებთან ბრძოლის დეპარტამენტის მეთაურად. მათი მიზანია ნარკო ბარონი ეივონ ბარკსდეილის დაჭერა. ეივონ ბარკსდეილი თავის მარჯვენა ხელთან , სტრინგელ ბელთან ერთად მუშაობს და მართავს თავის ხალხს , მათ შორის მის ძმისშვილს დი’ანჯელო ბარკსდეილს. მას უწევს სამართალდამცავებთან და ამავდროულად ადგილობრივ მოწინააღმდეგესთან, ომართან გამკლავება, რომელიც ბარკსდეილის დილერებს ძარცვავს და მათ ნარკოტიკს ყიდის. გამოძიების ხელმძღვანელ ლეიტენანტ კედრილ დენიელსს საკმაოდ ბევრი პრობლემა აქვს , მათ შორის კორუმპირებულ ბიუროკრატიაში , ზოგიერთი დეტექტივის პატიმრისადმი მკაცრ მოქცევაში და ასე შემდეგ. ფილმი მოგვითხრობს ნარკოტიკული ქსელის ყოველდღიურ ცხოვრებას დაწყებული ქუჩის დილერებით, დამთავრებული ნარკო ბარონებითა და პოლიციელების ცხოვრებას დაწყებული რიგითი პოლიციელებიდან , დასრულებული პოლიტიკოსებით.