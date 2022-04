რუსეთმა ომის 2-თვიან პერიოდში საწვავიდან მიღებული შემოსავალი გააორმაგა

The Guardian წერს, რომ მოცულობის შემცირების მიუხედავად, რუსეთმა უკრაინაში ომის ორთვიან პერიოდში ფასების ზრდით ისარგებლა და ევროკავშირისთვის წიაღისეული საწვავის მიყიდვით თავისი შემოსავალი, თითქმის, გააორმაგა.

ენერგეტიკისა და სუფთა ჰაერის კვლევის ცენტრმა (Centre for Research on Energy and Clean Air-CREA) გემების მოძრაობისა და ტვირთების ანალიზი ჩაატარა, რომლის მიხედვითაც, რუსეთმა უკრაინაში შეჭრის დაწყებიდან ორთვიან პერიოდში ნავთობის, გაზისა და ქვანახშირის მსოფლიო ექსპორტიდან, დაახლოებით, 62 მლრდ ევრო მიიღო.

ბოლო ორი თვეში მხოლოდ ევროკავშირის იმპორტი, თითქმის, 44 მლრდ ევროს, ხოლო გასული წლის განმავლობაში, დაახლოებით, 140 მლრდ ევროს შეადგენდა, რაც ყოველთვიურად 12 მლრდ ევრომდე გამოდის.

CREA-ს მონაცემებით, მართალია, იანვარ-24 თებერვლის პერიოდთან შედარებით, აპრილის პირველ სამ კვირაში რუსეთიდან უცხოურ პორტებში ნედლი ნავთობის მიწოდება 30%-ით შემცირდა, მაგრამ ნავთობსა და გაზზე უფრო მაღალი ფასების გამო მისი შემოსავალი გაიზარდა, მაშინაც კი, როცა სანქციები და ექსპორტის შეზღუდვები მოქმედებს.

„წიაღისეული საწვავის ექსპორტი არის პუტინის რეჟიმისა და მრავალი სხვა თაღლითური სახელმწიფოს მთავარი ხელშემწყობი. ენერგეტიკული იმპორტის გაგრძელება არის რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების მთავარი ხარვეზი. ყველა, ვინც ყიდულობს ამ წიაღისეულ საწვავს, რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ ჩადენილი საერთაშორისო სამართლის საშინელი დანაშაულების თანამონაწილეა,“ – აცხადებს CREA-ს წამყვანი ანალიტიკოსი, ლაური მილივირტა.

CREA-ს მონაცემებით, ბოლო ორი თვის განმავლობაში რუსული წიაღისეული საწვავის უმსხვილესი იმპორტიორების სამეული ასეთია:

გერმანია – 9 მლრდ ევრო

იტალია – 6,8 მლრდ ევრო

ნიდერლანდები – 5,6 მლრდ ევრო

Chatham House-ის კვლევის დირექტორმა, ბერნის ლიმ The Guardian-ს განუცხადა, რომ გერმანია რუსეთის საომარ ბლოკს თვეში 4,5 მლრდ ევროთი აფინანსებს.

„ორი თვის შემდეგაც, რაც პუტინი უკრაინაში შეიჭრა, ბერლინი რუსული წიაღისეული საწვავის კვლავ ყველაზე დიდი შემსყიდველია. ისინი აფინანსებენ ომს და ბლოკავენ ევროპულ ემბარგოს რუსულ ნავთობზე,“ – აცხადებს ბერნის ლი.